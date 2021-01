Véhicules électriques : Paris revisite son réseau de bornes de recharge

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Egis Supprimer Ingénierie Supprimer Transition énergétique Supprimer bornes de recharge Supprimer Véhicule électrique Supprimer Paris Supprimer Ville du futur Supprimer Entreprises Supprimer Travaux publics Supprimer Valider Valider

La Ville de Paris a décidé de restructurer et d’étendre ses infrastructures dédiées aux véhicules électriques héritées d’Autolib. Une mission confiée à Total, avec comme ingénieriste Egis smart mobilités et systèmes, dans l’optique d’ouvrir ce service aux deux et quatre roues des particuliers.

Offrir 2300 points de recharge aux véhicules électriques des particuliers au 1er décembre 2021, tel est l’objectif du projet de déploiement des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) lancé par la Ville de Paris.

Le contrat de conception, réalisation, maintenance et exploitation a été confié à Total. Et pour remporter la mise, l’entreprise a su prendre des risques en misant sur des études détaillées, dès le stade de l’appel d’offres, portant notamment sur les équipements, les méthodes à mettre en œuvre…

Un volet technique assuré par la branche smart mobilités et systèmes d’Egis qui, en qualité de sous-traitant, a déployé dix ingénieurs début août 2020, en vue d’une attribution en novembre de la même année.

Le pari gagnant de Total

Le pari s’est avéré gagnant pour Total et la filiale du groupe d’ingénierie. Cette dernière planche désormais sur la conception des totems et de leurs bornes associées, ainsi que sur la reconfiguration de la voirie afin d'accueillir des véhicules électriques deux et quatre roues.

La réalisation des travaux sera confiée à une entreprise d’ici fin janvier pour intervenir immédiatement, une fois la phase de notification terminée. « Il ne faut pas perdre de temps car notre planning est serré pour déployer 343 stations dans les délais impartis », confirme Elias Seddiki, directeur de Smart Mobilités et Systèmes.

