VD-Industry crée le Club Partenaires Experts du Feu

VD-Industry, fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant au feu, a lancé depuis le début de l’année son Club Partenaires, un réseau destiné à rassembler ses clients autour des menuiseries de sécurité et mener collectivement de nouveaux projets

Avec la création du Club Partenaires Experts du Feu, lancé en février 2021, VD-Industry a pour ambition d’apporter un accompagnement complet à tous ses clients, entreprises du second œuvre. En à peine deux mois, VD-Industry a déjà rassemblé une dizaine de partenaires à ses côtés.

L’objectif de la création de ce club est de les aider à répondre à des projets possédant une prescription vitrée feu et à décrocher de nouveau chantiers ensemble. Souhaitant développer un véritable réseau, VD-Industry met en avant sept arguments pour rallier ses clients à son expertise : développement de l’activité et du chiffre d’affaires ; formations (webinaires et en présentiel)auprès d’experts et du partenaire Efectis, laboratoire agréé par le ministère de l’Intérieur ; mise à disposition d’une large gamme de solutions vitrées, conformes à la réglementation incendie et de qualité, en acier, aluminium et PVC Raufipro ; accompagnement commercial et technique dédié ; savoir-faire des usines 4.0 et des vitrages Vitraflam ; mise en avant dans les communications professionnelles de VD-Industry ; accompagnement par une équipe professionnelle et dynamique

L’idée de ce réseau est de mettre à la disposition des clients une prise en charge directe de A à Z. Le client partenaire bénéficie aussi d’un suivi par un responsable technique Projet en équipe avec un chargé d’études, à ses côtés de l’élaboration des plans jusqu’à la livraison. En à peine deux mois, VD-Industry a déjà rassemblé une dizaine de partenaires à ses côtés.

Fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant au feu, VD-Industry est un expert du marché du feu. La société, basée à Saint-Michel-sur-Meurthe (88) propose, sous la marque Pyrotek, des produits avec une résistance au feu allant de la classe E30 à EI120 (pare-flamme 30 minutes à coupe-feu 2 heures). Cette gamme se décline en acier, en aluminium et en Raufipro, en partenariat avec Rehau. En complément, elle dispose des gammes Protek (menuiseries vitrées sans résistance au feu en acier) et Securitek (menuiseries vitrées anti-effraction et pare-balles en ac