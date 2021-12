Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Vay : un nouveau centre de secours a été inauguré

De nombreux élus, officiers militaires et proches de soldats du feu étaient présents le samedi 27 novembre lors de l’inauguration officielle du nouveau centre d’incendie et de secours (CIS) de la commune de Vay (Loire-Atlantique). Il s’agit d’un nouveau bâtiment de 455 m2, implanté à l’intersection de la rue du Pré-au-rocher et de la route départementale 44, à l’entrée sud de la commune.

L’établissement est doté d’une salle de formation, de trois bureaux, d’une kitchenette, ainsi que de vestiaires et de sanitaires séparés pour les hommes et les femmes. Son emplacement permet d’ores et déjà au grand public d’assister à l’activité des pompiers, notamment à leurs sorties pour interventions. Notons que cette caserne compte 43 pompiers et que le nombre d’interventions est de 200 à l’année en moyenne. L’ancien centre de secours, de 200 m2, situé dans le bourg de la commune, mais relativement invisible, n’est plus fonctionnel.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44) a investi 885 k€ dans ce nouveau CIS.