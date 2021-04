Vaucluse : une nouvelle station d’épuration à Châteauneuf-de-Gadagne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Réseau d'assainissement Supprimer Valider Valider

Une nouvelle station d’épuration est désormais opérationnelle à Châteauneuf-de-Gadagne.

Pierre Gonzalvez, président de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV), Philippe Roux, vice-président délégué à l’assainissement des eaux usées, et Étienne Klein, maire de Châteauneuf-de-Gadagne, ont inauguré une nouvelle station d’épuration à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse). La cérémonie s’est déroulée le 25 mars 2021, même si la station est déjà en service depuis le 12 janvier 2021.

Cette nouvelle station d’épuration dispose d’une capacité de traitement de 5 600 équivalents habitants, contre 3 800 pour l’ancienne. Les installations comprennent un bassin d’aération de 1 150 m³ et un bassin clarificateur de 450 m³, en plus des locaux techniques d’exploitation. Un bassin de pollution de 200 m³ a aussi été aménagé en amont de la station, et une zone de dissipation végétalisée en aval. Cette dernière vise à traiter les eaux sortant de la station avant de les déverser dans le canal du Moulin.

La CCPSMV et le Département du Vaucluse ont cofinancé la construction de cette nouvelle station d’épuration. Les travaux ont coûté 2,328 M€ et se sont étalés sur douze mois.

Pour rappel, une station d’épuration permet de purifier l’eau soit pour réutiliser ou recycler les eaux usées dans le milieu naturel, soit pour transformer les eaux naturelles en eau potable.