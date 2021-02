Vaucluse : une nouvelle feuille de route pour les grands projets d’infrastructure

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Projet Supprimer Valider Valider

Le conseil départemental du Vaucluse dévoile les grands chantiers du début de la décennie.

Le conseil départemental du Vaucluse enregistre l’arrivée de plusieurs projets d’équipements d’envergure. Le Pôle de recherche et de conservation du patrimoine vauclusien en fait partie. La partie la plus visible de cette infrastructure se découvre progressivement sur le pôle de compétitivité régional Agroparc (Avignon). L’entreprise Gautier+Conquet construit sur place un important bâtiment multifonctionnel. En 2024, plusieurs opérateurs publics et parapublics vont également s’installer sur 18 plateformes techniques, d’une surface de 11 400 m². À cet effet, les Archives départementales vont abandonner la partie détenue par le département du Palais des Papes. Ces lieux feront ensuite l’objet d’un important chantier de rénovation intérieure dans le cadre d’un projet touristique et culturel. À noter que les travaux de restauration des façades débuteront dès 2021.

Le Carrefour de Bonpas figure également parmi ces grands projets d’infrastructure du conseil départemental du Vaucluse. Ce chantier prévoit la restructuration de l’échangeur par dénivellation et le réaménagement des axes concernés, notamment ceux d’Avignon, Apt et Cavaillon. La réalisation de la connexion entre l’A7 sud et l’A9 sud à Orange (Vaucluse) a été aussi traitée par les conseils généraux. Ce chantier, porté par Vinci Autoroutes, assurera la création d’un barreau permettant d’absorber le trafic routier de transit du nord dans la partie d’Avignon.