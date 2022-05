Vaucluse : une nouvelle aire de remplissage et de lavage pour les agriculteurs à Mazan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La nouvelle aire de remplissage et de lavage des pulvérisateurs des agriculteurs de Mazan vient d’être inaugurée.

Dans le département du Vaucluse, la commune de Mazan dispose désormais d’une nouvelle aire de remplissage et de lavage des pulvérisateurs agricoles. Cette infrastructure, dont la construction a débuté en mars 2021, a été officiellement inaugurée le 5 mai 2022. La cérémonie s’est tenue en présence de Louis Bonnet, maire de Mazan.

Avec cet équipement, construit sur un terrain appartenant à la commune, 60 m3 d’eau souillée vont être traitées par an. Les agriculteurs pourront ainsi utiliser de l’eau saine sans puiser directement sur le réseau d’eau potable.

La construction de cette aire de remplissage et de lavage, confiée à Gasnault BTP et au cabinet d’étude Tramoy, est chiffrée à 200 000 euros. Elle a été financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. La commune et les utilisateurs ont aussi apporté leurs contributions dans le financement de ce projet.