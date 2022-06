Vaucluse : requalification de la rue Thiers à Avignon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Avignon, des travaux de requalification sont réalisés sur la rue Thiers depuis le mois d’avril 2022.

La rue Thiers à Avignon (Vaucluse) fait l’objet d’une requalification. Les travaux, lancés fin avril 2022, visent à mettre en place une nouvelle zone de circulation apaisée dans le centre-ville. Ils portent sur la création de voies dédiées aux modes de déplacement doux (à pied, à vélo, en trottinette). Un caniveau central sera aussi créé à la place des caniveaux latéraux. Du côté des cheminements piétons, les trottoirs ainsi que les bordures de la chaussée seront supprimés afin de faciliter les déplacements transversaux. Par ailleurs, la plantation de différentes essences végétales a également été prévue afin de lutter contre les îlots de chaleur et de développer la biodiversité en zone urbaine.

L’opération devrait se dérouler en deux phases. La première, circonscrite sur la section entre la place Pie et les rues Philonarde et Paul-Saïn, devrait s’étaler jusqu’en mars 2023. Précisons que, pour la ville, l’un des objectifs est de mettre en place un meilleur partage de la rue entre les différents usagers de la voie (piétons, cyclistes, automobilistes et transports en commun). Elle entend également diminuer les déplacements en voiture qui affectent la qualité de vie des riverains, notamment du fait de la pollution.