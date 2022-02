Vaucluse : recalibrage d’une section de la RD72 à Orange

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La section de la RD72 entre le chemin du Four à Chaux et la RD68 à Orange, sera agrandie

Le département du Vaucluse a décidé de lancer une opération de recalibrage de la RD72 entre le chemin du Four à Chaux et la RD68 à Orange. Les travaux consistent à créer de nouveaux accotements. Un cheminement doux sera aussi aménagé dans les secteurs des Grès et du giratoire des Fours à Chaux. À cela s’ajoutera une réfection de la chaussée pour éviter les risques d’affaissement. Étant donné que le chantier nécessite un déplacement des réseaux (électriques, télécoms, irrigation), la Communauté de communes du Pays Réuni d’Orange veut procéder en parallèle à la modification des conduites d’eau potable dans le quartier des Grès.

L’agrandissement de ladite section de la RD72, qui devrait durer seize mois, est estimé à 4 millions d’euros. Le projet sera financé intégralement par le département du Vaucluse. Pour la collectivité, l’objectif est de sécuriser le passage pour les usagers et d’adapter l’infrastructure routière au trafic (5 200 véhicules par jour). Rappelons qu’un chantier similaire a déjà été mené en 2014, sur une première section de la RD72, entre la RD68 et la RD907.