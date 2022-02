Vaucluse : poursuite des travaux de réhabilitation du tribunal de Carpentras

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La dernière phase du chantier du tribunal de Carpentras concerne le rez-de-chaussée, l’escalier monumental et la cour extérieure. Elle se poursuivra jusqu’en novembre 2022.

Commencé en 2017, le projet de réhabilitation du tribunal de Carpentras (Vaucluse) poursuit ses phases de travaux. Rappelons qu’il vise à valoriser cet édifice du XVIIe siècle, classé monument historique, mais aussi à permettre au tribunal de prendre le virage du numérique.

La première phase de chantier a déjà permis, entre autres, de mettre le bâtiment aux normes, de créer un ascenseur et d’aménager de nouvelles salles d’attente ainsi qu’une salle de pause. Elle incluait aussi l’installation de tablettes et d’écrans tactiles en salle d’audience. Selon Didier Repellin, inspecteur général et architecte en chef des monuments historiques, le plus gros défi de cette réhabilitation était de réaliser un bilan patrimonial en respectant les parties très anciennes, tout en permettant les besoins d’usage d’un tribunal du XXIe siècle.

Les travaux se poursuivent pour une fin prévue vers novembre 2022. Ils concernent essentiellement le rez-de-chaussée du bâtiment, côté nord, avec la salle des pas perdus, le futur service d’accueil, l’escalier monumental et la cour extérieure. Le ravalement de la façade et le remplacement des menuiseries sont prévus dans une phase ultérieure indépendante