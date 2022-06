Vaucluse : pose de la première pierre du chantier de réhabilitation de la piscine Jean-Clément à Montfavet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Plus de 4 millions d’euros sont alloués au projet de restauration et d’extension de la piscine Jean-Clément.

Les travaux de rénovation de la piscine Jean-Clément à Montfavet (Vaucluse) se poursuivent. Le vendredi 20 mai 2022, Cécile Helle, la maire d’Avignon (Vaucluse), accompagnée de quelques élus, a posé la première pierre de ce chantier. Celui-ci portera sur la réhabilitation intégrale du site, sur la mise en place d’une entrée restructurée pour l’accueil du public et sur la réalisation d’une extension de 316 m².

Le projet prévoit aussi le réaménagement des vestiaires et des locaux du personnel, et l’embellissement des extérieurs avec la création d’un jardin solarium et d’un SplashPad (piscine à jets). S’y ajouteront la réfection complète de l’enveloppe thermique (parois, toitures, menuiseries) et le renouvellement des installations techniques (air, eau, chauffage), dans l’objectif de faire baisser les consommations de gaz et d’eau.

Le coût total des travaux s’élève à environ 4 millions d’euros. Il est financé par la ville d’Avignon, l’État, l’Agence nationale du sport et le plan France Relance. Rappelons que cette opération s’inscrit dans le cadre du « Plan Avignon Ambition Piscines » qui prévoit la modernisation de trois autres piscines à l’horizon 2025.