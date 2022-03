Vaucluse : modernisation des déchetteries du Grand Avignon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Avignon, les travaux de deux déchetteries du Grand Avignon, Courtine et Velleron, seront achevés au cours du premier semestre 2022.

Dans le Vaucluse, les élus départementaux ont décidé d’accompagner l’investissement public depuis 2020. En effet, ils ont adopté un plan de relance baptisé « Plus en avant », doté de 12 millions d’euros mobilisés sur trois ans. Quatre millions d’euros d’aides sont ainsi accordés en faveur des intercommunalités, des communes et des deux parcs naturels régionaux.

En 2021, la réhabilitation de deux déchetteries du Grand Avignon (Vaucluse), celles de Courtine et de Velleron, a été l’un des projets sélectionnés par le Département pour bénéficier de ce plan de relance. Soulignons que, pour être retenus, les projets devaient considérer les axes d’intervention prioritaires définis par le conseil départemental. Ces axes concernent notamment le climat et l’énergie, l’attractivité et la proximité, l’économie circulaire et les circuits courts, ainsi que la biodiversité.

La rénovation et l’agrandissement des deux déchetteries sont estimés à 1,2 million d’euros. Le chantier a commencé à l’été 2021 pour une livraison prévue au cours du premier semestre 2022. Les travaux consistent à supprimer les dépôts sauvages par l’aménagement d’un espace végétalisé et protégé aux abords du site. En ce qui concerne les futurs locaux de réemploi, ceux-ci vont améliorer les services proposés aux usagers.