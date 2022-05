Vaucluse : mise en sécurité du marché hebdomadaire et modernisation des parkings à Cavaillon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Cavaillon, la municipalité poursuit ses actions pour moderniser son centre-ville.

Le centre-ville de Cavaillon (Vaucluse) poursuit sa métamorphose avec l’objectif de se rendre plus attractif. De nombreux chantiers sont engagés depuis le début de l’année 2022 tels que la rénovation des voiries, la sécurisation des accès, le réaménagement de parkings.

Pour améliorer les conditions de circulation, la Ville a décidé de sécuriser le marché forain hebdomadaire et celui du cours Gambetta avec la pose de bornes escamotables. Ces dispositifs en finition inox résistant aux véhicules « béliers » (véhicules utilisés pour briser une paroi et forcer une entrée dans un établissement) permettront ainsi de protéger les accès aux zones foraines. Les travaux ont commencé en mars 2022 pour une durée de deux mois. Le coût de l’investissement s’élève à plus de 217 000 euros.

En outre, la mise en place d’une signalétique des parkings aux entrées de ville est prévue au cours du premier semestre 2022. Ce dispositif permettra de connaitre en temps réel le nombre de places disponibles. Une première phase de l’opération équipera les parkings de la gare, de Saint-Julien, de Verdun et du Grenouillet. Trois panneaux indicateurs aux entrées de ville seront également posés. L’ensemble des travaux est chiffré à plus de 600 000 euros.