Vaucluse : les transports Chabas dévoilent « Cathyopé », un camion à l’hydrogène

Dans le Cavaillon (Vaucluse), avec leur projet Cathyopé, les transports Chabas ont relevé le défi et amener sur la route un camion à l’hydrogène.

La société Chabas, implantée à Cavaillon (Vaucluse), est spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret interurbain. Le 31 août 2022, elle a présenté un camion roulant à l’hydrogène aux élus du Syndicat mixte du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, l’Isle sur la Sorgue. Le camion, baptisé « Cathyopé », est un projet développé par un consortium formé de l’entreprise, de la société GreenGT Technologies et du groupe Carrefour.

Inédit en France, le projet est soutenu par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Le prototype est un camion frigorifique de 44 tonnes doté d’un porteur de 26 tonnes et d’une remorque de 18 tonnes. L’engin est propulsé par une pile combustible, conçue par GreenGT Technology. La pile, générant une puissance de plus de 150 KW en continu, est combinée à une batterie offrant jusqu’à 300 KW. Ce dispositif fait fonctionner deux moteurs électriques de plus de 500 chevaux.

Bien que le camion effectue déjà des livraisons, les essais devraient encore se poursuivre. Les tests en conditions réelles d’exploitation devront attendre les homologations nécessaires.