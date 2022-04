Vaucluse : les espaces publics et les écoles d’Apt sont en travaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Plusieurs projets de végétalisation des espaces publics et des écoles sont attendus dans la commune d’Apt. Ces aménagements, portés par Véronique Arnaud-Deloy, passeront par la suppression de quelques places de parking.

La municipalité d’Apt (Vaucluse) poursuit son programme de rénovation et de végétalisation de ses espaces publics et de ses écoles, afin de décupler l’attractivité de la ville. Suite à la réhabilitation de la place Carnot, Véronique Arnaud-Deloy, la maire d’Apt, lance la restructuration de la place Jean-Jaurès. L’élue entend transformer cet espace en un véritable poumon vert. Pour ce faire, l’essentiel du stationnement du site va être supprimé. Seulement quelques places seront maintenues pour les besoins des cabinets médicaux et des riverains. À l’issue du chantier, prévue en septembre 2023, l’enrobé laissera place à des aménagements végétalisés. La commune va mobiliser 1,55 million d’euros pour ce projet. Ce dernier sera, en outre, soutenu à hauteur de 70 % par l’État, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département du Vaucluse.

À l’été 2022, l’école Saint-Exupéry connaîtra elle aussi des travaux de végétalisation, estimés à 324 000 euros. Cette opération portera sur la suppression des enrobés, qui seront remplacés par des revêtements respirants. Elle inclut également la plantation de quelques arbres. Le financement de ce projet est, en partie, assuré par l’État et par la Région. L’école Henri-Bosco bénéficiera d’un traitement similaire à l’été 2023. La Ville entend, en outre, réhabiliter et végétaliser le cours Lauze-de-Perret qui est aujourd’hui devenu un parking urbain de 300 mètres de long.