Vaucluse : le tramway d’Avignon profitera d’une extension de 3,2 km en 2025

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

D’ici 2025, le tramway d’Avignon reliera la station Saint-Roch au parking de l’île Piot et au quartier Saint-Lazare.

Le projet d’extension du tramway d’Avignon est un programme approuvé par le Grand Avignon en mars 2018. Il fait partie du Plan de déplacements urbains (PDU) établi par la collectivité en 2016.

Actif depuis le 19 octobre 2019, le tramway actuel s’étend sur 5,2 km. Il fera bientôt l’objet d’un prolongement de 3,2 km, du terminus de la station Saint-Roch au parking de l’île Piot et au quartier Saint-Lazare.

Après les travaux d’extension, la longueur définitive de ce tramway sera de 8,4 km avec six nouvelles stations supplémentaires. Ce nombre n’est toutefois pas définitif. Selon Aurélien Trescazes, chef de service mobilité au Grand Avignon, « il peut y en avoir une de plus ou de moins parce que l'on n'est pas encore dans la phase de délibération approuvant le programme définitif du projet ». Prévue en mars 2021, cette étape déterminera les éléments et les modalités du projet d’extension : nombre définitif de stations, coût exact des travaux, etc.