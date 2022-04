Vaucluse : le premier tronçon de la voie des Papes à Sorgues sera terminé d’ici à l’été 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Sorgues, un premier tronçon de la voie des Papes sera praticable à partir de l’été 2022. Les travaux sont en cours d’achèvement.

La voie des Papes, à Sorgues (Vaucluse), est une nouvelle piste cyclable qui doit relier le cœur de ville et l’axe de la ViaRhôna, au niveau de l’île de l’Oiselay. Un premier tronçon sera livré d’ici à l’été 2022. Il desservira les berges de l’Ouvèze et celles du Rhône en passant par le chemin des Confines. Selon la municipalité, la moitié de la piste a déjà été dotée du revêtement définitif et recevra prochainement la signalétique et les marquages au sol. L’aménagement de l’autre moitié se poursuivra jusqu’au mois de juin.

Le deuxième tronçon reliera le premier à l’île de l’Oiselay. Les travaux sont en cours et devraient être achevés vers la fin de cette année. Le troisième tronçon permettra de prolonger la voie des Papes en direction du pôle d’échange multimodal de Châteauneuf-du-Pape. La piste traversera ainsi le parc municipal et la place Dis-Iero. Selon les prévisions de la Mairie, les usagers pourront y circuler librement à partir de 2024.

Rappelons que l’objectif du projet est d’offrir un itinéraire cyclable sécurisé, que la population et les utilisateurs de la ViaRhôna pourront utiliser en toute sérénité.