Vaucluse : lancement de la réhabilitation du boulevard Daladier

À Orange, la première phase du chantier de requalification du boulevard Daladier a débuté le lundi 31 janvier 2022.

Des travaux de réfection sont lancés, depuis fin janvier, sur le boulevard Daladier. Il s’agit de l’axe le plus fréquenté d’Orange (Vaucluse), dont la requalification devait commencer en novembre 2021, mais a été reportée à deux reprises. Pendant toute la durée du chantier, une seule voie de circulation est autorisée le long du boulevard. Elle est délimitée par des blocs de béton sur une longueur de 950 mètres.

La première phase de l’opération consiste à requalifier la section comprise entre l’avenue de l’Arc-de-Triomphe et la rue de la République. Elle devrait s’achever en novembre ou décembre de cette année. La deuxième phase débutera en janvier 2023, avec le traitement de l’intersection avec l’avenue de l’Arc-de-Triomphe jusqu’à la route de Châteauneuf-du-Pape. L’opération, d’un montant prévisionnel de 7,2 millions d’euros, sera financée par la Communauté de communes du pays réuni d’Orange (CCPRO) et la Ville d’Orange.

Les travaux, qui dureront trois ans, porteront notamment sur le renouvellement de la chaussée et sur le réaménagement des trottoirs au profit des personnes à mobilité réduite. Une passerelle piétonne sera créée sur la partie de la rue qui longe la rivière de la Meyne. L’abattage de plus d’une vingtaine de platanes et l’aménagement d’espaces verts et d’une voie cyclable bidirectionnelle sont également prévus. Par ailleurs, deux nouveaux parkings seront mis en place pour les parents d’élèves de l’école Notre-Dame.