Vaucluse : la RD942 fermée pour des travaux de confortement et de réfection de chaussée

Le département du Vaucluse a interdit la circulation sur la RD942 en raison de travaux de réfection et de confortement.

La RD942 est fermée à la circulation au niveau des gorges de la Nesque depuis le 1er mars 2021 et jusqu’au 31 mai 2021, hormis les week-ends. Divers travaux sont prévus par le Département du Vaucluse sur cette portion. Ils seront réalisés en deux étapes. La première, livrée d’ici fin avril 2021, porte sur des travaux de confortement du talus au niveau de la commune de Monieux (Vaucluse). Un mur de soutènement en béton armé de 30 m de long et de 2 m de haut y sera érigé. La seconde étape, qui sera lancée mi-avril, comprend la réfection de la route entre Villes-sur-Auzon et le belvédère de Castellaras (Vaucluse). Un nouveau revêtement sera appliqué sur la chaussée. Les glissières seront par ailleurs remplacées par de nouvelles, plus respectueuses des standards de sécurité.

Le Département du Vaucluse, le maître d’ouvrage, a mobilisé 1,4 M€ pour la réalisation de l’ensemble des travaux. L’objectif est de sécuriser la circulation pour les usagers tout en la rendant plus agréable.