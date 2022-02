Vaucluse : la mairie d’Aubignan se refait une beauté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Depuis le début de l’année 2021, la municipalité d’Aubignan a engagé de grands travaux afin de rendre sa mairie plus fonctionnelle et accueillante.

Depuis janvier 2021, des travaux de rénovation et d’extension de la partie gauche de la mairie d’Aubignan (Vaucluse) sont lancés. L’idée est d’offrir au public un espace plus agréable et d’améliorer considérablement les conditions de travail des employés municipaux. Après la démolition de l’îlot d’habitations jouxtant la mairie, l’opération se poursuit et devrait se terminer en juillet 2022.

Sur l’extension de 151 m2 issue de la démolition, les salles du conseil municipal et des mariages vont être aménagées au rez-de-chaussée. Par ailleurs, trois bureaux supplémentaires pour le personnel vont être créés au 1er et au 2e étage. Concernant le bâtiment actuel de la mairie, la façade va être ravalée afin de lui donner une nouvelle apparence. Deux entrées, dont l’une du côté de l’église Saint-Victor et l’autre pour les personnes à mobilité réduite, seront également créées.

Après avoir terminé le gros œuvre et la toiture, les ouvriers du chantier ont commencé la phase de modernisation de l’intérieur des locaux. À cela vont s’ajouter les travaux d’électricité, de plomberie et d’aménagement des abords extérieurs. La réalisation des travaux a été confiée à une vingtaine d’entreprises du département du Vaucluse. Le coût du chantier est évalué à 1,4 million d’euros, avec une subvention de l’État à hauteur de 470 145 euros, et celle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 200 000 euros.