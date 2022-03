Vaucluse : la construction de l’école Joly-Jean à Avignon est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La future école Joly-Jean, construite à Avignon, ouvrira ses portes en 2024.

À Avignon (Vaucluse), la première pierre de l'école Joly-Jean a été posée le 9 mars 2022. Cet événement marque le lancement des travaux de construction du futur groupe scolaire. Au total, 23 entreprises se relayeront sur le chantier pour créer des bâtiments d’enseignement d’une surface globale de 3 046 m² . Ces locaux comprendront onze salles de classe, dont cinq pour l’école maternelle et six pour l’élémentaire. À cela s’ajouteront une halle créative, un studio musical, un laboratoire pour les petits génies, une pièce de repos avec planétarium, des espaces de motricité libre, une salle polyvalente et un espace snoezelen permettant la prise en charge d’enfants autistes.

Conformément à la conception, le futur établissement sera réalisé selon une démarche Bâtiment durable méditerranéen (BDM) et Bâtiment à énergie positive (BEPOS). Ainsi, des panneaux photovoltaïques viendront assurer la consommation d’énergie. Des brise-soleil orientables, une toiture entièrement végétalisée, un puits de lumière et une ossature bois seront également mis en place.

Pour les espaces extérieurs, la cour de l’école disposera d’un aménagement paysager végétalisé au cœur duquel un potager pédagogique sera créé. Un parvis apaisé sera aussi réalisé. Celui-ci longera l’avenue de la Trillade et sera relié à la voie verte entre l’avenue du Moulin-Notre-Dame et l’avenue de la Croix-des-Oiseaux.

Le coût des travaux doit s’élever à 12,3 millions d’euros. Le financement est assuré par la Municipalité, la Communauté d’agglomération du Grand Avignon et l’État.