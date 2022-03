Vaucluse : la cathédrale d’Orange restaure ses façades et ses chapelles intérieures

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de rénovation des façades et des chapelles intérieures de la cathédrale d’Orange va durer dix-neuf mois.

À partir de mai 2022, la cathédrale d’Orange (Vaucluse) va connaître d’importants travaux. Le chantier portera sur la réhabilitation de l’ensemble des façades intérieures qui n’ont, jusqu’à présent, pas été traitées. Il consiste aussi à rénover les chapelles intérieures Saint-Joseph, Sacré-Cœur, Saint-Anne et celle de l’entrée sud. Le projet prévoit en outre la réfection de la corniche de pierre et de l’ensemble des maçonneries.

Cette opération, dont la maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet d’architectes du patrimoine Didier Repellin (Lyon), s’élève à 765 000 euros, soutenus à hauteur de 40 % par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), et de 20 % par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le reste est pris en charge par la Commune. Tout au long de ce chantier, qui va durer dix-neuf mois, l’accès à la cathédrale sera interdit au public.

La dernière intervention sur ce patrimoine historique avait eu lieu entre 2016 et 2019. Les travaux entrepris avaient permis de restaurer deux chapelles intérieures du site et la tribune de l’orgue. Cette opération s’élevait à 970 000 euros, financés par la Drac et la Ville.