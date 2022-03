Vaucluse : l’ancien collège Marie-Rivier, à Sorgues, va être transformé en logements sociaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Sorgues enrichit son offre locative en réaménageant l’ancien collège Marie-Rivier en logements sociaux. Vingt-deux appartements vont prochainement y voir le jour.

À Sorgues (Vaucluse), l’ancien collège Marie-Rivier laissera, fin 2023, place à 22 logements sociaux. La Société d’économie mixte (SEM) de Sorgues, maître d’ouvrage de l’opération, a acquis, en janvier 2022, les locaux de cet établissement catholique afin de lui offrir un nouvel usage.

Ce projet de la Ville a été lancé dans le but de répondre à la volonté de la commune de proposer des logements locatifs sociaux de qualité, et ce, non loin du centre-ville. Les logements, allant du T2 au T4, seront voués à la location. Certains d’entre eux répondront aux critères du prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), d’autres au prêt locatif à usage social (PLUS). Outre les appartements, le site va aussi s’équiper de places de stationnement et d’espaces verts.

Pour ce projet estimé à 2 millions d’euros, la SEM de Sorgues entend conserver l’architecture du bâtiment. Elle compte toutefois y apporter les dernières solutions énergétiques pour que l’établissement soit écologique. L’entreprise qui assurera la maîtrise d’œuvre de cette opération sera connue ce mois-ci.