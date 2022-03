Vaucluse : finalisation des travaux de réfection de la route de Châteauneuf-du-Pape à Sorgues

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de rénovation de la route de Châteauneuf-du-Pape, dont la livraison était initialement prévue pour fin mars, s’achèvera en mai 2022.

Débutés en mars 2021, les travaux sur la route de Châteauneuf-du-Pape, à Sorgues (Vaucluse), sont en voie d’achèvement. Initialement prévue pour ce mois de mars 2022, la fin du chantier ne sera effective qu’à la fin du mois de mai 2022. Ce léger retard de livraison est lié aux difficultés dans la réalisation des travaux, dues à la présence de nombreux réseaux souterrains et aériens. De plus, le trafic routier reste très intense malgré la mise en place d’itinéraires de déviation.

Les travaux portaient sur la sécurisation des déplacements piétons par la création d’un trottoir en béton de 1,5 mètre sur le côté gauche de la chaussée, en direction de Châteauneuf-du-Pape. Ce nouveau trottoir est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il dispose des équipements nécessaires à l’accessibilité, dont des potelets, des bandes podotactiles aux passages piétons et un abaissement de bordures. En outre, une partie des fossés a été supprimée et remplacée par un aménagement hydraulique souterrain afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau en période de fortes pluies. Côté vitesse, le tronçon concerné par les travaux restera réglementé à 50 km/h. À terme, il sera aménagé de trois plateaux surélevés et d’une chicane pour modérer la vitesse des automobilistes. Le marquage au sol, le revêtement de chaussée et les panneaux de circulation seront par ailleurs repris.