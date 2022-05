Vaucluse : finalisation de la véloroute Via Venaissia

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les aménagements des deux derniers tronçons de la Via Venaissia seront achevés d’ici à la fin 2022.

La Via Venaissia est un parcours cyclable qui a été créé pour desservir les villes d’Orange et de Velleron (Vaucluse). Depuis le lancement des travaux d’aménagement en 2011, deux tronçons ont été ouverts au public. Le premier, d’une longueur de 15 kilomètres, permet de relier Jonquières et Carpentras. Le second est une section de quatre kilomètres reliant les communes de Pernes-les-Fontaines et de Velleron.

Afin de compléter le tracé de la véloroute, le département du Vaucluse prévoit d’achever les deux dernières sections d’ici à la fin de cette année. La première est une piste cyclable de six kilomètres qui devrait relier les communes de Carpentras et de Pernes-les-Fontaines. Les travaux, lancés en mars dernier, consistent à enlever la voie ferrée le long du tracé et à créer une bande roulante de trois mètres de largeur. L’opération inclut aussi l’aménagement de 11 points d’accès et la réalisation d’un carrefour sécurisé permettant le franchissement de la RD235.

La seconde section est une voie verte de 6 kilomètres qui devrait joindre la commune d’Orange à celle de Jonquières. Le projet fait actuellement l’objet d’études préalables menées en partenariat avec la Communauté de communes du Pays Réuni d’Orange.

Le coût estimatif des deux chantiers s’élève à 6,2 millions d’euros. Le financement est assuré par le département du Vaucluse, par l’Union européenne au titre de l’initiative « REACT EU » et par l’État, par l’intermédiaire de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.