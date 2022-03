Vaucluse : enquête publique pour le projet d’aménagement d’un échangeur entre la RD973 et la future déviation parallèle à cette départementale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier du nouvel échangeur situé entre la RD973 et la future déviation parallèle à cette départementale débutera en 2025. Le département du Vaucluse prévoit dix-huit mois de travaux

Le projet d’aménagement du nouvel échangeur entre la RD973, reliant Pertuis et Cavaillon (Vaucluse), et la future déviation qui doublera cette départementale plus au sud, connaît une nouvelle étape. Jusqu’au 1er avril 2022, le conseil départemental du Vaucluse convie les habitants à donner leur avis sur la configuration de cet échangeur. L’enquête publique permettra d’affiner le calendrier pour la réalisation de ce projet. Les études et les procédures préalables vont se poursuivre jusqu’en 2024. Les travaux débuteront à partir de 2025, et dureront environ dix-huit mois.

Trois scénarios sont envisageables. Le premier consiste en l’aménagement d’un échangeur dénivelé à lunette avec un rond-point sur la RD973, relié à trois voies pour rejoindre la future déviation. Le deuxième porte sur la création d’un échangeur dénivelé de type trompette, avec une boucle au sud de la déviation. Le troisième scénario prévoit l’aménagement d’un échangeur giratoire commun à la départementale et à la déviation. Le choix du Département porte sur la dernière option. Reste à connaître l’avis des habitants.