Vaucluse : deux grands projets vont marquer le village de Caderousse en 2022

La Commune de Caderousse engage cette année quelques travaux, dont la réhabilitation de l’église Saint-Michel et la création d’un nouvel itinéraire cyclable.

Le village de Caderousse (Vaucluse) veut redynamiser son attractivité à travers des projets d’aménagement et de restructuration. La réhabilitation de l’église Saint-Michel fait partie de ces opérations. La Commune entend mobiliser 1,78 million d’euros pour restaurer cet édifice ainsi que la chapelle attenante, dite chapelle d’Ancézune. Les premiers travaux, qui débuteront fin 2022, permettront de sauvegarder ces héritages patrimoniaux du village.

Cette opération consistera, entre autres, en la restructuration de la chapelle, la remise en beauté de l’intérieur de l’église, la réfection du toit de la sacristie et la reprise du clocher. La commune envisage, par ailleurs, de remplacer la voirie en goudron au nord de l’église par un revêtement respirant. Précisons que l’ensemble de ces travaux a pour but de sauvegarder l’église et de lui faire retrouver son cachet d’antan, afin de rehausser l’attractivité de ce site phare de Caderousse.

Cette année, la commune, desservie par la ViaRhôna, entend construire en mars 2022 un nouvel itinéraire cyclable à partir de la voie verte jusqu’à la MJC extra-muros, puis un cheminement jusqu’à la seconde entrée du village, au nord. L’aménagement de cette piste aura pour vocation d’inciter la population à adopter les modes de déplacement doux, garants de la préservation de l’environnement.