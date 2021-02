Vaucluse : des contrôles périodiques sur les installations d’assainissement autonome à La Bastide-des-Jourdans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Assainissement non collectif Supprimer Valider Valider

Les installations d’assainissement non collectif dans la commune de La Bastide-des-Jourdans seront soumises à des contrôles périodiques.

Les contrôles périodiques des installations d’assainissement non collectif dans la commune de La Bastide-des-Jourdans (Vaucluse) seront assurés par le Syndicat Durance Luberon. Ils se dérouleront durant le mois de février 2021 au sein de près de 240 foyers. Les techniciens examineront le fonctionnement, la conformité et l’entretien des installations, mais aussi l’impact sanitaire et environnemental de l’assainissement non collectif. Des travaux et des aménagements divers doivent être entrepris en cas de défaillance détectée. Ils reviendront entièrement à la charge du propriétaire.

Les assainissements non collectifs concernent tout logement non raccordé au réseau d’assainissement collectif. Leur contrôle périodique, tous les dix ans, est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. L’objectif de ces missions est de répondre aux évolutions réglementaires tout en améliorant le fonctionnement du Service public d’assainissement non collectif (SPANC).