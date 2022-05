Vaucluse : début du chantier d’aménagement de la route de Lagnes à Cavaillon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement de la route de Lagnes à Cavaillon ont commencé.

À Cavaillon (Vaucluse), la route de Lagnes est la dernière grande entrée de ville qui n’a pas bénéficié d’importants travaux d’aménagement. Un projet de renouveau complet de cet accès a été conçu en 2020. Les détails de l’aménagement ont été présentés en conseil municipal en novembre 2021. Le chantier, d’un coût total estimé à plus de 1,6 million d’euros, a commencé récemment en 2022.

Le projet vise à réduire la vitesse à l’entrée de l’agglomération. La reprise de la voie, la création de trottoirs et la réalisation d’un rond-point au niveau du lotissement La Fontaine font également partie du projet qui offrira une place importante aux espaces verts et aux vélos.

Parallèlement à cet aménagement, de nombreuses opérations seront menées lors de cette année 2022 pour améliorer la condition de circulation et de stationnement en ville. Parmi les voies concernées, citons les avenues des Arcoules et Berthelot, le chemin des Châteaux, les rues Brossolette et Faubourg, le boulevard Jean-Moulin, le chemin de Prévieux et le parking de Verdun.