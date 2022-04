Vaucluse : de nouvelles installations au centre de préparation aux Jeux de BMX Race de Sarrians

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Sarrians, les équipements du centre de préparation aux Jeux de BMX Race ont été renforcés par le département du Vaucluse.

À Sarrians (Vaucluse), les nouvelles installations au centre de préparation aux Jeux de BMX Race ont été inaugurées le 13 avril 2022 en présence de Christelle Jablonski-Castanier, vice-présidente du département chargée des sports. Des espaces d’hébergement et de restauration, ainsi que des salles de réunion et de préparation physique, ont notamment été mis en place. À cela s’ajoute une butte de 8 mètres, homologuée par l’Union Cycliste Internationale. Cette structure vient compléter les obstacles de la piste. Dotée d’une grille de départ électrique et d’un revêtement de sol antidérapant, elle permettra aux pratiquants de BMX de prendre rapidement de la vitesse avec une pointe à 80 km/h.

Déplacée depuis le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive d’Aix-en-Provence, la butte, installée à Sarrians, a coûté 159 512 euros. Le financement a été conjointement pris en charge par le Département, l’Agence nationale du sport, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le club de BMX de la ville.