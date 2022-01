Vaucluse : de nouveaux parcours cyclables sur la Véloroute, la Viarhôna et la Via Venaissia

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Pour l’année 2022, trois nouvelles voies cyclables seront réalisées par le Département du Vaucluse.

Pour cette année 2022, le Département du Vaucluse s’est engagé dans le renforcement de ses parcours cyclables. Sur l’itinéraire de la véloroute du Calavon, une voie verte d’environ 5 km a été aménagée entre Robion et Cavaillon. Elle est déjà ouverte à la circulation. Pour celui de la Viarhôna, le tracé actuel sera rallongé grâce à la réalisation d’une section de 14 km, entre Avignon et Sorgues. Le projet inclut la mise en place d’une passerelle sur un bras du Rhône et la restauration du pont des Arméniers. Les travaux devraient être lancés au printemps prochain en vue d’une livraison à la fin de cette année.

Le Département du Vaucluse prévoit également de poursuivre l’aménagement de la Via Venaissia. Une piste de 6 km sera notamment créée entre Pernes et Carpentras. Ce sera un prolongement comme la nouvelle voie verte entre Pernes-les-Fontaines et Velleron, ainsi que la future liaison entre Jonquières et Orange.