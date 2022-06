Vaucluse : cure de jouvence pour le réfectoire du lycée Frédéric-Mistral à Avignon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur injecte 6 millions d’euros dans la rénovation du réfectoire du lycée Frédéric-Mistral.

Le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) poursuit le projet de rénovation du réfectoire du lycée Frédéric-Mistral à Avignon (Vaucluse). Le chantier porte sur la réhabilitation du bâtiment et sur la construction d’un nouvel atelier pour le personnel. Le projet inclut aussi le remplacement des matériaux et des matériels détériorés, ainsi que la mise aux normes (sécurité incendie et accessibilité aux personnes à mobilité réduite) de la structure. L’ensemble des réseaux de chauffage sera également repensé.

L’opération, répartie en dix lots, vient de commencer par l’aménagement de locaux provisoires. La livraison du réfectoire est prévue pour les vacances de la Toussaint 2022. Rappelons que ce chantier a pour but d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux élèves et de travail pour le personnel.

Ce projet est financé à hauteur de 6 millions d’euros par la région PACA. Il s’inscrit dans une démarche de développement durable en accord avec les engagements du plan climat de la Région, « Gardons une COP d’avance ».