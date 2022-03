Vaucluse : Beaumes-de-Venise se dotera de 43 nouveaux logements au premier trimestre 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Un ensemble immobilier, incluant un commerce et plus d’une quarantaine de logements, est en passe de voir le jour à Beaumes-de-Venise. Ce projet permettra de revitaliser le centre-bourg de cette commune du Vaucluse.

Grand Delta Habitat et Super U lancent un projet de requalification d’une friche industrielle dans le centre de Beaumes-de-Venise (Vaucluse). Cette opération prévoit l’aménagement d’un ensemble immobilier, associant un commerce et 43 logements.

Deux chantiers sont actuellement entrepris sur cette friche, qui accueillait autrefois un ancien distributeur de fruits et de légumes. Le premier porte sur l’aménagement d’un bâtiment, d’une superficie de 850 m². Celui-ci accueillera un Super U qui ouvrira en mai 2022. Le second chantier concernera la construction d’un immeuble d’habitation de 43 logements. Cette infrastructure sera baptisée « Cœur de Beaumes ». Sa réalisation est attribuée au cabinet d’architectes 3GK Conception à Istres (Bouches-du-Rhône) et au constructeur Arko Bâtiment de Carpentras (Vaucluse).

« Cœur de Beaumes », qui sera en R + 2, accueillera des logements allant du T1 au T3, ainsi que 58 places de stationnement. Les appartements bénéficieront d’une terrasse, et d’un jardin privatif pour ceux qui se trouvent au rez-de-chaussée. Côté architecture, l’édifice adoptera en façade les teintes des autres bâtiments environnants et sera équipé d’un toit en tuiles provençales pour une meilleure intégration de la structure dans son milieu. La livraison de cet immeuble d’habitation est prévue pour le premier trimestre 2023.