Vaucluse : Autajon au salon Luxe Pack Monaco

À Orange (Vaucluse), le groupe Autajon participe au Prix d’excellence européen du carton et sera présente au salon de Luxe Pack Monaco pour l’édition 2022.

Le groupe Autajon est un leader européen sur les marchés de l’étui pliant, du coffret et de l’étiquette. Créée en 2002, la division « Étiquettes Vins et Spiritueux » est implantée depuis 2005 sur le site Autajon Étiquettes Méditerranée à Orange (Vaucluse). Elle est l’organisatrice du concours des designers d’étiquettes de vins Wilaaw, dont la dernière édition a eu lieu en 2021. En avril 2022, le site a remporté deux trophées lors du concours de l’étiquette numérique organisé par Etiq&Pack.

Engagée dans la performance environnementale, l’entreprise Autajon contribue au recyclage des glassines (papier siliconé). C’est dans ce cadre qu’elle participe au Prix d’excellence européen du carton cette année. Il s’agit d’un concours de conception d’emballages durables. Ce prix récompense le travail créatif et l’expertise industrielle des fabricants et des transformateurs de carton.

Par ailleurs, du 3 au 5 octobre 2022, le groupe sera présent au salon Luxe Pack Monaco 2022. Lors de cet événement, il mettra en avant son savoir-faire sur trois de ses marchés : les vins et spiritueux, les parfums et cosmétiques et la confiserie fine.