Vaucluse : aménagement de l’entrée nord-ouest de Pernes-les-Fontaines

L’aménagement de la route d’Althen à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) avance. Le premier tronçon sur l’avenue Louis-Chabran est terminé.

Le projet d’aménagement sécuritaire de l’entrée nord-ouest de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) est l’un des importants chantiers d’amélioration des voies de circulation lancés en 2021. Il concerne la RD38 sur le tronçon compris entre l’avenue Louis-Chabran et la route d’Althen. Le premier tronçon sur l’avenue Louis-Chabran est achevé.

Cet aménagement comprend des travaux de terrassement, de réseaux divers, de génie civil et la pose de revêtements bitumeux. Il prévoit notamment la reprise des enrobés et l’implantation d’un plateau traversant sur l’avenue Louis-Chabran. Deux autres plateaux traversants ainsi qu’un cheminement piéton seront également réalisés. Un carrefour giratoire à quatre branches sera, en outre, créé à l’intersection des chemins de Sudre et de Saint-Antoine. Rappelons que la RD38 est une route de 9,5 kilomètres reliant Althen-des-Paluds à Pernes-les-Fontaines.

Par ailleurs, l’aménagement cyclable baptisé « Via Venaissia », sur la section reliant Carpentras à Pernes-les-Fontaines, devrait être achevé d’ici à la fin de l’année 2022. Cette véloroute de 15 kilomètres, qui tient son nom du comtat venaissin, utilise l’emprise de l’ancienne voie ferrée. Les travaux incluent de ce fait l’enlèvement de la voie ferrée le long du tracé, puis la création d’une bande roulante de trois mètres de largeur.