Vaucluse : aménagement d’un nouveau poste de police municipale à Monteux

La police municipale de Monteux disposera prochainement de nouveaux locaux.

La municipalité de Monteux (Vaucluse) a décidé d’implanter un nouveau poste pour la police municipale. Le bâtiment est situé sur le boulevard de Verdun. Les travaux d’aménagement sont en cours. Ils permettront d’adapter le site d’environ 420 m² aux besoins du service. Ainsi, le rez-de-chaussée sera doté d’un service d’accueil. À l’étage, plusieurs espaces de travail seront mis en place (bureaux, salle de réunion). Un centre de supervision urbain (CSU) sera aussi intégré à ce nouveau poste. Des vestiaires et des sanitaires compléteront les installations. À l’extérieur, un espace stationnement sécurisé sera réservé aux deux-roues et aux véhicules sérigraphiés aux couleurs de la police.

Pour financer le projet, la municipalité de Monteux a mobilisé un budget de 500 000 euros. Rappelons que l’opération vise à offrir un cadre de travail plus spacieux et plus fonctionnel aux agents, au personnel administratif et aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP). L’objectif de la ville est de soutenir le service de la police municipale dans sa mission, qui est d’assurer la sécurité sur le territoire.