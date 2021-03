Varprim, la condensation moyenne puissance démocratisée et signée Atlantic

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer ATLANTIC Supprimer Chaudière Supprimer France Supprimer Valider Valider

De 120 à 320 kW, les appareils Varprim d'Atlantic démocratisent la moyenne puissance, avec de nombreuses fonctionnalités simplifiant le quotidien des installateurs.

Avec six modèles de 120 à 320 kW, et des plages de modulation de 20 à 100 %, les chaudières gaz (20 ou 300 mbar) condensation sol Varprim d'Atlantic répondent à une large étendue de besoins dans les immeubles collectifs et tertiaires, pour un positionnement prix plus accessible que les modèles antérieurs du fabricant.

Sur le même sujet Atlantic investit dans la moyenne puissance

Sans pompe ni bouteille, l'appareil est directement raccordé aux circuits. L'habillage facilement démontable, les packs hydrauliques prémontés et le positionnement du boîtier de régulation en face avant contribuent eux aussi à faciliter l'installation. Côté exploitation, le brûleur modulant est équipé d'un filtre à air aisément démontable. Les portes de l'appareil sont démontables, rendant le corps de chauffe accessible. Selon le modèle, la larguer varie de 700 à 797 mm, et la hauteur de 1540 à 1771 mm.