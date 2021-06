Varennes-sur-Seine : le théâtre de verdure du parc de la Sauvagerie va faire peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Projet Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

Le théâtre de verdure du parc de la Sauvagerie, à Varennes-sur-Seine, va faire l’objet de travaux de rénovation.

Des travaux de rénovation sont prévus dans le théâtre de verdure du parc de la Sauvagerie de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne). Les dernières opérations d’entretien de ce lieu remontent à l’année 1990. Depuis, le théâtre s’est détérioré. C’est pourquoi José Ruiz, maire de Varennes-sur-Seine, a décidé de réhabiliter ce site en lançant un appel d’offres à destination des entreprises du bâtiment.

Le coût des travaux de réhabilitation s’élève à environ 160 k€, et le chantier devrait débuter à la fin du mois de juillet prochain, pour une livraison au mois d’octobre 2021. Le projet de rénovation concerne la scène du théâtre, qui sera recouverte de bois imputrescible. Les gradins constituent l’autre élément qui bénéficiera de ce projet de rénovation. « Nous allons enlever toutes les dalles et recouvrir la scène d’un bois imputrescible. Cela permettra aux danseurs d’avoir moins de problèmes articulaires et musculaires », explique José Ruiz, maire de Varennes-sur-Seine au journal La République de Seine-et-Marne.

La création d’un accès aux personnes à mobilité réduite aux gradins et à la scène est également de mise. Par cette restauration, l’objectif de la municipalité est de donner une nouvelle jeunesse au théâtre de verdure en le transformant en un lieu central de la vie culturelle varennoise.