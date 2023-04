Var : Var Habitat, inauguration de deux résidences à Flayosc

Var Habitat a livré deux programmes neufs baptisés Safranier et Gaou Galin à Flayosc (Var). La création de ces infrastructures s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre cet office public de l’habitat et la collectivité.

Construite au pied du village, sur une parcelle de plus de 8 000 m², la résidence Safranier propose 38 logements sociaux. Elle dispose également d’un pôle médical qui regroupe des médecins généralistes, des infirmiers, un podologue, un dentiste et un magasin d’optique. Une attention particulière a été portée à l’architecture afin de permettre sa parfaite intégration au village historique de Flayosc. Deux placettes et des voies piétonnes ont été créées pour faciliter la liaison entre le village, les nouveaux logements et le pôle médical. Rappelons que la réalisation de ce programme immobilier a été confiée à l’atelier BLM Sud et à la société BEC Construction. Le coût total de l’opération s’est élevé à plus de 6 millions d’euros.

La résidence Gaou Galin, quant à elle, a été réceptionnée en novembre 2022. Elle propose 15 logements. Sa construction a mobilisé un investissement de plus de 2 millions d’euros.