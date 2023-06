Var : une piste de pumptrack au complexe sportif de la Ferme des Romarins à Toulon

La Ferme des Romarins est un complexe sportif en plein air, situé entre les quartiers de la Cordaille et de Beaucaire, à Toulon (Var). S’étendant sur quatre hectares, le site a été créé en 2011 autour des activités de glisse (vélo, roller, skate, etc.). Il est aujourd’hui composé d’un stade en gazon synthétique, d’un terrain de rink hockey (hockey joué sur patins à roulettes), d’une aire de jeux pour enfants, d’un bowl et d’un skatepark.

L’offre de glisse s’est enrichie récemment avec l’aménagement d’une nouvelle piste de pumptrack, inaugurée en janvier 2023. Celle-ci a été réalisée sur l’espace de l’ancien parcours de santé, abandonné depuis quelques années. Sur une superficie de près de 1 500 m², elle est composée d’une piste « sportive » de 200 mètres et d’une autre dédiée à l’apprentissage. Cette dernière mesure environ 35 mètres de long. L’aménagement a été complété par la mise en place de bancs et de porte-vélos. Le coût de l’opération s’élève à 250 000 euros.

Outre la création de ce pumptrack, le terrain de football a également bénéficié d’une réfection, avec le remplacement de la pelouse synthétique du stade.