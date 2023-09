Var : une nouvelle phase de travaux dans la requalification du centre-ville d’Hyères

En septembre 2023, des travaux ont débuté sur la rue Pierre-Moulis et les avenues Gambetta et du Docteur-Jean-Jacques-Perron à Hyères (Var). Ces opérations concernent le renouvellement des réseaux d’assainissement des eaux usées et d’alimentation en eau potable. Elles précèdent la deuxième phase de requalification du centre-ville qui est prévue jusqu’en octobre 2023. S’ensuivront d'autres aménagements.

Dans la partie haute de l’avenue Gambetta, un nouveau giratoire sera créé au croisement de l’avenue Maréchal et de la rue du Soldat-Bellon. Des modifications sont aussi prévues pour la rue Pierre-Moulis, avec l'élargissement et la végétalisation des trottoirs en direction de l’avenue Joseph-Clotis. En outre, la circulation entre l’avenue Joseph-Clotis et le carrefour des Dames de France deviendra à sens unique descendant.

Selon le calendrier prévisionnel, ces aménagements devraient être achevés en avril 2024. Les opérations de requalification du centre-ville d’Hyères reprendront en octobre de la même année. Cette troisième étape consistera à installer du mobilier urbain sur l’avenue Gambetta et l’avenue des Iles d’Or.