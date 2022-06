Var : une nouvelle offre commerciale dans le quartier des Halles à Toulon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’activité reprend dans le quartier des Halles à Toulon avec la venue des enseignes commerciales.

Hubert Falco, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée, le groupe d’investissement immobilier Sebban, représenté par son fondateur Michaël Sebban, ont tenu une conférence de presse le 24 mai 2022. L’événement a été organisé dans le but de présenter la nouvelle offre urbaine et commerciale dans le quartier des Halles à Toulon (Var). Dans le secteur autour de la rue Pierre-Sémard et de la place de l’Équerre, 25 emplacements ont été mis à disposition des artistes, des artisans et des restaurateurs indépendants. À cela s’ajouteront 11 lots supplémentaires avec une ouverture prévue pour le début du mois de juillet prochain. Du côté des rues Courdouan et Garibaldi, 26 cellules commerciales en rez-de-chaussée seront mises en location.

Le renouveau du quartier des Halles est issu du programme de rénovation urbaine en vue de redynamiser ce secteur de la ville de Toulon. Les parties prenantes de l’opération dont Var Aménagement Développement, la SEM concessionnaire du centre ancien, la Banque des Territoires et le groupe Sebban, ont mutualisé leurs efforts au sein d’une société d'économie mixte. Un montant de 170 millions d’euros est consacré au projet.