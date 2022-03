Var : un programme immobilier de 45 logements verra le jour en 2024 à Six-Fours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Logirem étend son parc immobilier avec la construction de 45 logements dans la commune de Six-Fours.

Le bailleur social Logirem entamera au troisième trimestre 2022 la construction de 45 logements à Six-Fours (Var). Ces nouvelles infrastructures verront le jour en 2024. Initialement, ce projet de longue date prévoyait l’aménagement de 58 logements. Ces appartements, du T2 au T5, s’intègrent dans une opération mixte d’accession et de location.

Les futurs bâtiments, réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’atelier Empreinte Architectes à La Ciotat, seront construits dans un style contemporain, avec des toitures en tuile et des terrasses en façades. Les appartements seront traversants et bénéficieront de vastes espaces extérieurs (baies vitrées et balcons).

Le projet mettra l’accent sur la végétalisation. Les bâtiments seront, en ce sens, entourés d’une grande étendue de verdure. Ils s’inscriront, en outre, dans une démarche écoresponsable en matière de réduction de l’empreinte environnementale. Logirem vise pour cette construction un niveau de performance RT 2012 -10 %, et une certification Habitat et Environnement. Au total, l’opération s’élève à 8,3 millions d’euros, dont un peu plus de 1,3 million de subventions publiques (État, région Paca, Métropole Toulon Provence Méditerranée et Ville de Six-Fours).