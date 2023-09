Var : un nouvel écoquartier en projet dans le secteur des Fourches à La Valette-du-Var

À La Valette-du-Var, le programme de renouvellement urbain de la commune vient de franchir une nouvelle étape. Selon le calendrier dévoilé par la mairie, le chantier devrait débuter fin 2023, avec la livraison de la première tranche en 2027. L'objectif de ce projet est de créer un nouvel écoquartier baptisé « Les Fourches », qui servira de lien entre le vieux centre-ville de La Valette et les nouveaux quartiers de l’Avenue 83.

Les travaux seront menés en plusieurs phases. L'une des premières opérations à réaliser, , sera la mise en œuvre d'un programme mixte d'habitations et de bâtiments commerciaux. Au total, plus de 200 logements (dont 40 % de sociaux) et 2 600 m² de commerces et d'activités verront le jour. Suivront la construction d'un parc urbain ainsi que la création de parkings souterrains végétalisés en surface. Concernant la mobilité, la mise en place d’un axe à sens unique reliant l'avenue Lavoisier est prévue, tout comme la restructuration de l'accès via l'avenue du Docteur-Eugène-Blanc.