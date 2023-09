Var : un nouveau club house pour le Rugby club toulonnais

Le Rugby club toulonnais (RCT) poursuit son développement sportif et social. Après son nouveau campus, inauguré en mars 2023, il s’est doté d’un club house. Ce lieu de vie et de rassemblement a été implanté au sein du campus, dans le quartier Sainte-Musse, à Toulon (Var). Il a été inauguré fin août 2023.

Cette infrastructure comprend, entre autres, une boutique, une brasserie et une salle de séminaire. Elle inclut aussi des espaces dédiés à l’événementiel et des places de stationnement. Complétant les équipements au sein du campus RCT, ce nouveau tiers-lieu doit accueillir le siège de l’Association Rugby club toulonnais. Il sera également mis à disposition des sportifs, des supporters ainsi que du personnel et du staff.

Au total, un budget de près de 18 millions d’euros a été investi dans les travaux de construction. Le financement a été assuré par le RCT et par des partenaires institutionnels, dont la région Sud.