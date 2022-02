Var : un futur club-house au stade André-Véran d’Hyères

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Cet équipement sera destiné au rugby-club d’Hyères-Carqueiranne-La Crau. Il s’organisera sur deux niveaux.

Le futur club-house pour le rugby-club fait partie des nouvelles infrastructures sportives qui verront le jour en 2022 à Hyères (Var). Annoncé lors de la séance du conseil municipal en mars 2021, le projet se réalisera sur le terrain du stade André-Véran, avec un accès depuis l’avenue Pierre-de-Coubertin. Il se veut exemplaire, tant en matière de qualité des matériaux qu’en consommation des fluides. Il s’agit, en effet, de concevoir un « bâtiment basse consommation » (BBC) et de « très haute qualité environnementale » (THQE).

Les travaux ont commencé après l’approbation à l’unanimité du permis de construire. Le futur bâtiment, d’une surface totale de 600 m2, sera organisé sur deux niveaux, un rez-de-chaussée et un niveau semi-enterré. Il comprendra une salle de restauration et de réception, un bar, les bureaux du personnel, une salle de musculation, une laverie et des locaux techniques. Soulignons que le projet entre dans le cadre des perspectives évoquées par le maire d’Hyères, Jean-Pierre Giran, pour l’année 2022.