Var : un futur campus scientifique pour le CNRS à La Seyne-sur-Mer.

À partir de 2024, le port de Brégaillon à La Seyne-sur-Mer (Var) accueillera un nouveau campus scientifique dédié à la recherche maritime.

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) prévoit la construction d’un campus scientifique dans la zone portuaire de Brégaillon à La Seyne-sur-Mer (Var). Le projet MEUST (Mediterranean Eurocentre for Underwater Sciences and Technologies) regroupera l’Institut méditerranéen d’océanographie (MOI), le Centre de physique des particules de Marseille (CPPM) et la division technique de l’Institut national des scientifiques de l’univers du CNRS. Le lancement des travaux d’aménagement du campus MEUST près de l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) est prévu d’ici à janvier 2023.

Le campus sera construit sur une superficie de 2 500 m2. Il comprendra des ateliers, des laboratoires de recherche ainsi que des sites de stockage. L’ensemble aura un accès direct à la mer.

Le MEUST sera une opportunité pour les chercheurs et les ingénieurs de disposer d’un espace de travail plus adéquat. Ce sera d’ailleurs le premier port scientifique d’envergure internationale en Europe. Le chantier est estimé à environ 8 millions d’euros. Le CNRS, la Région, le Département et la Métropole Toulon Provence Méditerranée prendront en charge le financement de la construction.