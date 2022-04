Var : travaux sur la RD18 à La Seyne-sur-Mer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Une voie verte de 400 mètres est en cours d’aménagement sur la RD18 à La Seyne-sur-Mer, dans le Var.

À La Seyne-sur-Mer (Var), le chantier mené par Eiffage Route Grand Sud sur la RD18 avance. Cette opération, lancée par le Département, porte sur le raccordement du parcours cyclable du littoral entre le pôle d’échange multimodal et le port de Brégaillon. Une voie verte de 400 mètres de longueur et de quatre mètres de largeur va ainsi voir le jour sur cette portion de la RD18.

Le coût de l’opération est estimé à près de 335 000 euros, entièrement financés par le département du Var. Ces travaux vont durer deux mois. Pour le Département, cette voie a pour vocation d’optimiser et de sécuriser les moyens de déplacement doux, de permettre aux piétons et aux cyclistes d’accéder facilement à la gare et aux différentes activités environnantes. Rappelons que la RD18 connaît une forte affluence automobile. Elle est empruntée par 10 000 véhicules chaque jour.

Pendant les travaux, le trafic automobile sera maintenu à double sens, autant pour les voitures que pour les transports en commun et les modes de transport doux.