Var : travaux de réhabilitation du pont du port de l’Ayguade sur l’île du Levant à Hyères

Depuis la fin du mois de septembre 2022, le pont du port de l’Ayguade, situé à Hyères (Var), est en travaux de réfection. Ce sont les dépôts des matériaux lourds sur le port de l’île du Levant qui ont marqué le début du chantier. Ces travaux de réhabilitation permettront l’accès au village depuis le port au mois de novembre 2022.

Soutenu par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, c’est la Société varoise de construction routière (SVCR) qui réalise les travaux. Selon le plan du projet, les travaux de réfection du pont se déroulent en trois étapes. Le dépôt des étais et des anciens garde-corps, suivi de la démolition du tablier, marque la première phase. Le coffrage suivra cette étape, notamment la mise en place des poutrelles et du ferraillage. Et enfin, la troisième phase procédera au coulage béton du tablier. Environ trois semaines seront ensuite nécessaires pour le séchage avant l’autorisation de passage des véhicules. La Métropole espère mettre en service le pont durant la première semaine du mois de novembre, après l’enlèvement du coffrage et après la pose des nouveaux garde-corps.