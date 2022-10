Var : travaux de réaménagement du littoral à Bandol.

La municipalité de Bandol (Var) lancera en novembre prochain les travaux de restructuration du littoral à l’entrée de la ville. Le projet consiste à aménager une voie verte, et les opérations devraient prendre fin d’ici à mai 2023. Le programme a pour objectif d’embellir la ville et de favoriser une liaison continue pour les mobilités douces.

Ce chantier concernera la section entre l’entrée de la ville et les quais. Il portera sur la création d’une voie douce pour les piétons et les cyclistes. Notons que la commune ne possède pas encore de piste cyclable. Le square Bir-Hakeim fera également l’objet de travaux d’aménagement afin d’y installer des espaces de repos et des places de stationnement pour vélos. Les opérations incluront aussi la plantation d’arbres le long de cette voie. En outre, des travaux d’éclairage et de revêtement de chaussée seront effectués à l’issue du chantier.

Le coût des travaux est estimé à près de 1,7 million d’euros. Une consultation est en cours pour sélectionner les entreprises qui vont réaliser le projet, et elles seront connues d’ici à la mi-octobre.