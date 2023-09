Var : travaux dans deux collèges toulonnais, Marcel-Pagnol et Pierre-Puget

À Toulon (Var), les collèges Pierre-Puget et Marcel-Pagnol ont bénéficié de travaux de rénovation pendant les vacances d’été. Le conseil départemental du Var a fait appel à l’agence Griesmar pour ces travaux.

L’opération concernait la rénovation thermique et énergétique, l’embellissement des façades, mais aussi l’adaptation aux normes PMR de ces établissements. Pour le collège Marcel-Pagnol, le chantier avait une dimension particulière. Il consistait en effet à modifier les installations pour une meilleure efficacité énergétique, à installer un ascenseur pour améliorer l’accessibilité au site et à aménager des rampes, afin de faciliter la circulation. Le coût des travaux est estimé à plus de 2 millions d’euros.

Les travaux du collège Pierre-Puget ont nécessité un budget d’environ 4 millions d’euros. Le chantier portait sur l’amélioration de l’isolation et de l’étanchéité des toits ainsi que sur la réfection des réseaux. Les menuiseries ont été remplacées par des équipements dotés d’une meilleure performance thermique et acoustique. La pose de panneaux photovoltaïques est venue compléter l’ensemble.